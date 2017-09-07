Минсельхоз оценил потенциал российского экспорта зерна на два года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потенциал экспорта российского зерна в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2018 года) составляет 44 миллиона тонн, заявил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

"Мы видим, что потенциал экспорта зерна уже сейчас минимум оценивается в 44 миллиона тонн — не 35, а 44. Над этим мы и хотим сделать усилие в текущем году, простимулировать вывоз зерна на экспорт", — сказал Куценко, выступая на конференции "Причерноморское зерно и масличные 2017/18".

План по экспорту на текущий сельхозгод составляет 40 миллионов тонн зерна. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в среду на ВЭФ, заявил, что Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна, в ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 миллионов тонн.

Глава департамента Минсельхоза также отметил, что министерство видит дальнейший потенциал роста производства зерна в России. "Надо сказать, что та зерновая стратегия, которая была разработана министерством, она находится сейчас на согласовании, мы уже видим по текущему году, что надо несколько пересматривать, ставить для себя более высокие планы, задачи", — указал он.

"Мы видим, что основа этого развития закладывается в двух основных моментах. Первое — это стимулирование экспорта, снятие инфраструктурных проблем, те, которые присутствуют", — продолжил Куценко. Второе направление, по его словам, это глубокая обработка зерна, в том числе — и на биоэтанол.

"Министерство сельского хозяйства публикует соответствующие инициативы в этом плане, мы считаем, что надо взять американский опыт по зерну, по кукурузе. И Европа — когда они развивали биоэтанол. Расширяя посевные площади рапса, они все это направляли в первую очередь на производство биодизеля", — привел пример руководитель департамента.