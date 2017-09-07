В России откроют центр поддержки южнокорейских инвесторов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Меморандум о развитии двустороннего сотрудничества между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТРА), согласно которому будет создан Центр поддержки корейских инвесторов, подписан на полях III Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Документ подписан в присутствии лидеров России и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина, отмечается в сообщении.

"Согласно меморандуму, на базе офиса КОТРА во Владивостоке будет создан Центр поддержки корейских инвесторов и открыта горячая линия, обратившись на которую, инвесторы получат информацию об инвестиционных возможностях Дальнего Востока, о налоговых льготах и преференциях, мерах поддержки бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. Также по телефону горячей линии корейские бизнесмены могут дать предложения по улучшению инвестиционного климата в макрорегионе и сообщить о проблемах, возникших при реализации инвестиционного проекта", — говорится в сообщении.

Ранее Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что Россия до конца текущего года создаст совместную инвестиционную компанию с Южной Кореей для инвестиций на Дальнем Востоке.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.