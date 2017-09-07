Россия и Япония подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Конвенцию между правительствами Японии и РФ об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты взносов в казну и совместное заявление экономических ведомств о сотрудничестве в области цифровой экономики подписали по итогам визита премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для участия в Восточном экономическом форуме.

Перед итоговым заявлением после встречи российского лидера Владимира Путина и Абэ члены делегаций двух стран подписали: конвенцию между правительствами об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и протокол к ней, меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.

Министр экономического развития РФ и глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали совместное заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики. Подписан меморандум о взаимопонимании по реализации инициатив "Диагностика производительности российский предприятий" и "Подготовка кадров в смежных отраслях" с внедрением информационных технологий.

Между министерствами образования РФ и Японии подписан меморандум о сотрудничестве в области высшего образования. Подписан также меморандум об обмене информацией по реакторной физике экспериментов, связанных с трансмутацией минорных актинидов при обращении с радиоактивными отходами.

Также ведомства подписали подписали меморандум о сотрудничестве по совместным российско-японским научным и технологическим проектам.

На полях Восточного экономического форума также подписано дополнение в меморандум о взаимопонимании между "АБИ Продакшн", "Фуджицу" и "Пи-эф-ю" в области решений для обработки многоязычной документации на основе технологий искусственного интеллекта.

Также подписан протокол о ходе реализации соглашения между АИЖК и Японским архитектурным бюро "Никкэн Сэккэй".

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией Приморского края, агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и корпораций Джей Джи Си и корпорацией социальной медпомощи "Хокуто" в сфере инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.

Альфа-банк и государственное экспортно-кредитное агентство Японии и Sumitomo Mitsui Banking Corporation подписали кредитное соглашение.

На полях форума также подписано соглашение между Бурятией и японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий в отношении продвижения сотрудничества в рамках системы утилизации отходов по передовым экологическим стандартам.

Кроме того, подписано соглашение в части проведения монтажных работ для дальнейшего сотрудничества по экологической безопасности.

Россия и Япония заключили меморандум о намерениях по реализации проекта "Строительство нового газохимического комплекса в Кемерово".

Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева с Университетом Ямагучи подписали протокол о намерениях по сотрудничеству.

ЗАО "Трансмашхолдинг" и Hitachi Ltd заключили меморандум о создании на территории РФ совместного предприятия по производству тяговых систем для пассажирского железнодорожного транспорта.

ООО "Эйдос-Медицина", "К.К. ДНАФОРМ" и научный центр РИКЕЕ подписали меморандум о взаимопонимании в области медицины и диагностики.

Кроме того, город Якутск и "Хоккайдо Корпорейшн" подписали соглашение о поставке в российский город мусоросжигательной печи.

Владивостокский рыбный терминал, "Майекава МФГ. Ко., Лтд" заключили контракт на поставку ходолильного оборудования для проекта нового холодильно-складского комплекса во Владивостоке.