Россия и Япония подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения

13:5807.09.2017
(обновлено: 14:38 07.09.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Конвенцию между правительствами Японии и РФ об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты взносов в казну и совместное заявление экономических ведомств о сотрудничестве в области цифровой экономики подписали по итогам визита премьера Японии Синдзо Абэ в Россию для участия в Восточном экономическом форуме.
Перед итоговым заявлением после встречи российского лидера Владимира Путина и Абэ члены делегаций двух стран подписали: конвенцию между правительствами об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и протокол к ней, меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.
Министр экономического развития РФ и глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали совместное заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики. Подписан меморандум о взаимопонимании по реализации инициатив "Диагностика производительности российский предприятий" и "Подготовка кадров в смежных отраслях" с внедрением информационных технологий.
Между министерствами образования РФ и Японии подписан меморандум о сотрудничестве в области высшего образования. Подписан также меморандум об обмене информацией по реакторной физике экспериментов, связанных с трансмутацией минорных актинидов при обращении с радиоактивными отходами.
Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В рамках ВЭФ состоялась, в частности, церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
В рамках ВЭФ представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории.
Участники ВЭФ предложили развивать Дальний Восток для привлечения жителей.
Президент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил с инициативой сделать Приморский край "дальневосточным огородом".
В рамках ВЭФ председатель Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке.
От главы Минтранса гости форума узнали о перспективах возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.
Промобот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
Посетители на стенде Министерства природы РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Также ведомства подписали подписали меморандум о сотрудничестве по совместным российско-японским научным и технологическим проектам.
На полях Восточного экономического форума также подписано дополнение в меморандум о взаимопонимании между "АБИ Продакшн", "Фуджицу" и "Пи-эф-ю" в области решений для обработки многоязычной документации на основе технологий искусственного интеллекта.
Также подписан протокол о ходе реализации соглашения между АИЖК и Японским архитектурным бюро "Никкэн Сэккэй".
Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией Приморского края, агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и корпораций Джей Джи Си и корпорацией социальной медпомощи "Хокуто" в сфере инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.
Альфа-банк и государственное экспортно-кредитное агентство Японии и Sumitomo Mitsui Banking Corporation подписали кредитное соглашение.
На полях форума также подписано соглашение между Бурятией и японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий в отношении продвижения сотрудничества в рамках системы утилизации отходов по передовым экологическим стандартам.
Кроме того, подписано соглашение в части проведения монтажных работ для дальнейшего сотрудничества по экологической безопасности.
Россия и Япония заключили меморандум о намерениях по реализации проекта "Строительство нового газохимического комплекса в Кемерово".
Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева с Университетом Ямагучи подписали протокол о намерениях по сотрудничеству.
ЗАО "Трансмашхолдинг" и Hitachi Ltd заключили меморандум о создании на территории РФ совместного предприятия по производству тяговых систем для пассажирского железнодорожного транспорта.
ООО "Эйдос-Медицина", "К.К. ДНАФОРМ" и научный центр РИКЕЕ подписали меморандум о взаимопонимании в области медицины и диагностики.
Кроме того, город Якутск и "Хоккайдо Корпорейшн" подписали соглашение о поставке в российский город мусоросжигательной печи.
Владивостокский рыбный терминал, "Майекава МФГ. Ко., Лтд" заключили контракт на поставку ходолильного оборудования для проекта нового холодильно-складского комплекса во Владивостоке.