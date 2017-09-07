ВТБ вышел из капитала "Росгосстраха"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. ВТБ вышел из капитала страховой компании "Росгосстрах", сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Мы не являемся акционерами "Росгосстраха", — сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума. Он добавил, что продажа доли страховой компании прошла без убытков для банка, но покупателя при этом не раскрыл.

В июне Костин сообщал, что ВТБ рассматривает возможность выхода из капитала "Росгосстраха", отметив, что банк является "очень небольшим акционером" компании.

В апреле 2016 года сообщалось, что ВТБ получил не более 5% акций "Росгосстраха" в обмен на 49% акций ЗАО "КС-Холдинг".

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". ЦБ пообещал поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка, в частности это страховая компания "Росгосстрах".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.