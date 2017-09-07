Горьков предлагает допустить к криптовалютами не только профессионалов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Доступ к операциям с криптовалютами в РФ должны иметь не только квалифицированные инвесторы — регулятору нужно выработать определенные требования к потенциальным участникам рынка и попытаться найти баланс, считает глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Я думаю, это не должны быть только специализированные инвесторы, должно быть больше, иначе смысл в этом пропадает. Но очевидно, что должно быть ограничено. В первую очередь, нужно ограничить детям, по определенному возрасту. Нужно ограничивать по каким-то другим характеристикам. Но это задача регуляторных органов — выработать правила. Нужно найти золотую середину", — сказал Горьков в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.
7.5%Конечно, у криптовалют большие перспективы
12.8%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
56.8%Нет, я не доверяю криптовалютам
22.9%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
"Пока никто из крупных стран криптовалюту не запрещает, запрещают ICO (первичные размещения токенов криптовалют — ред.). Миру в целом и каждой стране важно определиться, что это за явление, как оно будет развиваться. Это большая задача для Центральных банков, правительств, регуляторных институтов. Надо об этом думать, надо строить такие отношения, такую регуляторику, которая бы не убила инновации", — заключил глава ВЭБа.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.