Горьков предлагает допустить к криптовалютами не только профессионалов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Доступ к операциям с криптовалютами в РФ должны иметь не только квалифицированные инвесторы — регулятору нужно выработать определенные требования к потенциальным участникам рынка и попытаться найти баланс, считает глава ВЭБа Сергей Горьков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.

"Я думаю, это не должны быть только специализированные инвесторы, должно быть больше, иначе смысл в этом пропадает. Но очевидно, что должно быть ограничено. В первую очередь, нужно ограничить детям, по определенному возрасту. Нужно ограничивать по каким-то другим характеристикам. Но это задача регуляторных органов — выработать правила. Нужно найти золотую середину", — сказал Горьков в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.

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Глава госкорпорации отметил, что криптовалюты несут в себе как возможности, так и риски. "Эти валюты возникли как обратная сторона новой экономики, такой стартаповской экономики. На это нужно смотреть, что это возможность, в том числе, а не только это какая-то непонятная криптовалюта, которая несет сплошную беду. На это смотреть нужно, с одной стороны, оптимистично, но, с другой стороны — трезво и взвешенно", — считает Горьков.

"Пока никто из крупных стран криптовалюту не запрещает, запрещают ICO (первичные размещения токенов криптовалют — ред.). Миру в целом и каждой стране важно определиться, что это за явление, как оно будет развиваться. Это большая задача для Центральных банков, правительств, регуляторных институтов. Надо об этом думать, надо строить такие отношения, такую регуляторику, которая бы не убила инновации", — заключил глава ВЭБа.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.