Руденя: в Селигер выпустили почти 9 тысяч мальков стерляди

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Почти девять тысяч мальков стерляди выпустили в озеро Селигер в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в Тверской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Мальки, выпущенные в Селигер, выращены на Конаковском заводе по осетроводству. В августе 2017 года здесь открыли новый цех по производству малька и молоди осетровых рыб. Заявленная мощность завода составляет до 1,2 миллиона мальков в год и до 20 тонн рыбопосадочного материала. Инвестиции в проект составили более 135 миллионов рублей.

"Мы планируем продолжать мероприятия по зарыблению водоемов. Кроме того, совместно с Росрыболовством обсуждаем вопрос делегирования или совместного исполнения полномочий по рыбоохране и природопользованию в области", — сказал Руденя.

Губернатор отметил, что наполнение Селигера ценными видами рыб обеспечит повышение рыбопродуктивности озера, улучшит качественный состав ихтиофауны, экологическое и санитарное состояние.

Селигер — самый крупный естественный водоем Тверской области, его площадь — более 22,1 тысяч гектаров. За последние пять лет промысловый запас всех видов рыб в озере составил 1,2 тысячи тонн, из них леща — 713 тонн, судака — 44 тонны, щуки — 25 тонн, плотвы — 103 тонны, окуня — 147 тонн.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, в настоящее время рыбоводческие хозяйства и предприятия Тверской области могут воспользоваться федеральными субсидиями на возмещение процентных ставок по инвестиционным проектам и краткосрочным кредитам. В этом году впервые за пять лет субсидии рыбоводческим хозяйствам предоставлены, в том числе, из бюджета Тверской области. Со следующего года эта мера поддержки будет расширена.

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