Участники и гости ВЭФ знакомятся с выставкой "Первозданная Россия"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Выставка "Первозданная Россия", на которой представлены 150 лучших работ российских фотомастеров, сделанных в самых отделенных и труднодоступных уголках России, открылась в рамках культурной программы Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

В 2017 году в рамках Года Экологии выставка "Первозданная Россия" по инициативе и при поддержке АО "СУЭК" представляется во всех регионах страны, где работают предприятия компании.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, открывший экспозицию, отметил ее уникальность "по наполнению и отношению авторов к природе, которое чувствуется в каждой картине". "Выставка дает возможность прикоснуться, увидеть, почувствовать красоту заповедных территорий России", — сказал Донской.

"Наша компания, которая работает в восьми регионах от Мурманска до Дальнего Востока, решила познакомить с ним максимальное количество зрителей. Мы считаем важным, чтобы как можно большее количество людей смогли восхищаться невероятной красотой природы России, еще больше полюбить ее и бережнее относиться к ней", — сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

Как отмечает пресс-служба СУЭК, по завершению форума выставка будет в свободном доступе открыта для всех жителей и гостей Владивостока до конца сентября.