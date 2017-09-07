Турция хочет быстрее решить вопрос с поставками томатов в Россию

АНКАРА, 07 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. После снятия торговых ограничений на ввоз в РФ турецкой сельхозпродукции, кроме томатов, Анкара рассчитывает, что и этот вопрос вскоре будет урегулирован, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в четверг.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия с 1 сентября разрешает ввоз на свою территорию салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции. Решение было принято по итогам визита российской делегации в мае этого года для инспекции местных производителей. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что Минсельхоз не исключает и возможности поставок томатов из Турции предстоящей зимой-весной небольшими объемами.

"В рамках торговли с Россией не осталось ни одного вида сельхозпродукции, в отношении которого оставались бы барьеры, кроме томатов. Но мы бы хотели, чтобы и этот вопрос был решен как можно быстрее", — сказал Зейбекчи журналистам в Анкаре.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.