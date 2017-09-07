В Вологодской области выбирают лучшие инвестпроекты

ВОЛОГДА, 7 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучшие инвестиционные проекты, реализованные в Вологодской области с 1 июля 2016 года по 30 июня нынешнего года, выберут на стартующем в четверг областном конкурсе "Инвестор региона-2017", сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

"Конкурс направлен на популяризацию инвесторов, которые вложили средства в развитие экономики Вологодчины, оказали позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона", — сказал Кольцов.

"Инвестор региона-2017" проводится по 10 номинациям. Жюри оценит лучшие инвестиционные проекты в промышленности, импортозамещении с участием иностранного капитала, инноваций, лесного и агропромышленного комплекса, государственно-частного партнерства, культуры и туризма, инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства, а также в социальной сфере. Кроме того, в число номинаций в этом году вошла сфера IT.

"Важность и актуальность развития новых технологий и IТ-инфраструктуры бесспорна. Этому вопросу уделяется особое внимание и на федеральном уровне. Вологодская область всегда уделяла особое внимание развитию науки, инноваций и цифровых, информационных технологий. Поэтому мы решили создать в конкурсе новую номинацию, которая направлена на компании, работающие в IТ-сфере", — отметил первый замгубернатора.

Он добавил, что впервые такой конкурс состоялся в Вологодской области в 2016 году, в нем приняли участие более 40 проектов из различных сфер экономики, а победителями стали девять проектов.

Лауреаты получат почетный знак "Инвестор региона" и дипломы первой и второй степени. Награды лучшим инвесторам вручит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на торжественной церемонии 15 декабря 2017 года.