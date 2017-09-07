Доходы России от экспорта нефти выросли на 35% за полгода

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в январе-июле 2017 года выросли на 35% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 53,14 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Общий объем экспорта составил 149,05 миллиона тонн (рост на 0,4%).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 138,293 миллиона тонн против 135,335 миллиона тонн годом ранее (рост на 2,1%). В денежном выражении объем поставок составил 50,23 миллиарда долларов против 36,62 миллиарда долларов ранее (рост на 37,2%).

Экспорт нефти в страны СНГ составил 10,757 миллиона тонн против 13,122 миллиона тонн годом ранее (снижение на 18%), в денежном выражении — 2,91 миллиарда долларов против 2,742 миллиарда долларов годом ранее (рост на 6,1%).

Экспорт нефтепродуктов за январь-июль 2017 года составил 91,105 миллиона тонн против 91,876 миллиона тонн годом ранее (снижение на 0,8%). Показатель в денежном выражении составил 34,806 миллиарда долларов против 24,757 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года (рост на 40,6%).

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье составил 85,294 миллиона тонн против 87,9 миллиона тонн годом ранее, снизившись на 3% в годовом выражении. В том числе, бензина было экспортировано 1,326 миллиона тонн на 650,5 миллиона долларов, дизельного топлива — 28,795 миллиона тонн на 12,794 миллиарда долларов.