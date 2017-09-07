Греф высказался за мягкое регулирование криптовалют

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Криптовалюты нужно регулировать мягко, без резких движений, чтобы не создать новых "пузырей", заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Мне кажется, здесь не нужно никаких резких движений. Нужно просто очень внимательно изучать то, что происходит, и очень мягко регулировать, чтобы ни в коем случае не создать новых "пузырей", которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию, которая даст большой вклад в будущее", — заявил Греф.

"Нужно ли это регулировать — нужно. Нужно очень аккуратно регулировать с тем, чтобы не задушить в объятиях регулирования чрезвычайно перспективную технологию… Думаю, что мы через 10 лет будем уже рассуждать об экономике блокчейна, потому что это другой принцип построения всей экономики", — продолжил глава Сбербанка.

"Крипторубль — мне сложно говорить о перспективах. Мне кажется, что такой всплеск интереса, который в России произошел, — это очень хороший знак. И как мне кажется, у власти правильная позиция: действовать не запретами, а попытками мягкого регулирования. Позиция Центрального банка в этом заключается", — добавил он.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее в четверг заявил, что министерство проработает идею крипторубля.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.