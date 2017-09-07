Греф высказался за мягкое регулирование криптовалют

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Криптовалюты нужно регулировать мягко, без резких движений, чтобы не создать новых "пузырей", заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Конечно, у криптовалют большие перспективы
Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
Нет, я не доверяю криптовалютам
Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
"Мне кажется, здесь не нужно никаких резких движений. Нужно просто очень внимательно изучать то, что происходит, и очень мягко регулировать, чтобы ни в коем случае не создать новых "пузырей", которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию, которая даст большой вклад в будущее", — заявил Греф.
"Нужно ли это регулировать — нужно. Нужно очень аккуратно регулировать с тем, чтобы не задушить в объятиях регулирования чрезвычайно перспективную технологию… Думаю, что мы через 10 лет будем уже рассуждать об экономике блокчейна, потому что это другой принцип построения всей экономики", — продолжил глава Сбербанка.
"Крипторубль — мне сложно говорить о перспективах. Мне кажется, что такой всплеск интереса, который в России произошел, — это очень хороший знак. И как мне кажется, у власти правильная позиция: действовать не запретами, а попытками мягкого регулирования. Позиция Центрального банка в этом заключается", — добавил он.
В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее в четверг заявил, что министерство проработает идею крипторубля.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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