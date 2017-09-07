Сбербанк готов создать международную платформу по кибербезопасности

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сбербанк готов создать глобальную международную технологическую платформу обмена информацией, которая позволит обеспечить постоянный обмен между компьютерными группами реагирования на чрезвычайные ситуации в разных странах мира и обнаруживать кибератаки на ранних стадиях, сообщила пресс-служба банка.

"С учетом экспертизы и накопленных компетенций Сбербанк готов взять на себя создание глобальной международной технологической платформы обмена информацией. Ее можно создать за относительно короткое время — 1-2 года", — говорится в сообщении.

"Если в 2015 году ущерб мирового бизнеса от киберпреступности составлял 400 миллиардов долларов, в 2016-м — 445 миллиардов долларов, то к 2017 году он составит 650 миллиардов долларов! Мы видим, что появляются новые вирусы, нацеленные на подчинение информационных систем и процессов. Объектами посягательства злоумышленников становятся и граждане, и государственные структуры, общественные и коммерческие организации", — заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Кузнецова, Сбербанк готов выступить в качестве технического администратора платформы, предложить заинтересованным структурам присоединиться к ней для оперативного получения информации о деятельности преступных групп, что будет адекватным ответом нарастающей волне киберугроз.