На ВЭФ-2017 заключено 194 соглашения на 2,4 трлн рублей, рассказал Галушка

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (справа) и председатель Общественного совета при министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, генеральный директор ООО Фабрикант.ру Сергей Габестро

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка (справа) и председатель Общественного совета при министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, генеральный директор ООО Фабрикант.ру Сергей Габестро

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. На Восточном экономическом форуме уже подписано 194 инвестиционных соглашения на сумму 2,4 триллиона рублей, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка в интервью РИА Новости.

"На текущий час, на 19.00, но это еще не окончательная цифра, уже 194 инвестиционных соглашения на 2,4 триллиона рублей. В прошлом году у нас было 1,8 триллиона рублей. Уже на 600 миллиардов рублей больше. И это еще не конец", — сообщил министр.

Галушка добавил, что в этом году количество стран-участников форума выросло вдвое.

"По количеству стран — в два раза больше, чем в прошлом году. Тридцать стран было в прошлом году, в этом году — 61 страна. При этом, как и в прошлом году, у нас главы Японии и Южной Кореи, президент Монголии присоединился, Китай представлен вице-премьером, Индия — министром иностранных дел, Соединенные Штаты Америки — губернатором Калифорнии", — рассказал Галушка.