ВТБ рассмотрит возможность покупки банка "Открытие" после его санации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. ВТБ никогда не вел переговоров о покупке банка ФК "Открытие", но готов подумать об этом после санации, сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Мы никогда не вели никаких переговоров по покупке. Мы проводили год назад due diligence, но мы просто смотрели", — сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Подумать всегда готовы, но мы должны понять, что будет из себя представлять банк после санации", — добавил глава ВТБ, отвечая на вопрос готов ли банк подумать о покупке.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".

В настоящее время ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", которому принадлежит 66,64% голосующих акций. Основными бенефициарами "Открытие Холдинга", помимо ВТБ, являются Вадим Беляев, группа ИФД, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.