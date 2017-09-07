Минсельхоз попросил кабмин рассмотреть отмену экспортной пошлины на пшеницу

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минсельхоз РФ месяц назад направил обращение в правительство с просьбой рассмотреть возможность отмены экспортной пошлины на пшеницу, которая пока лишь обнулена, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Пошлина до сих пор не отменена, она обнулена до 1 июля 2018 года. Но она же не отменена. Ничего не надо делать для того чтобы она вернулась в практику 1 июля 2018 года. Министерство направило с месяц назад обращение в правительство с просьбой рассмотреть возможность отмены, именно отмены этой пошлины. Но пока она существует, она еще не отменена", — сказал Злочевский, выступая на конференции "Причерноморское зерно и масличные 2017/18".

В феврале 2015 года в РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна была введена экспортная пошлина на пшеницу. С 23 сентября 2016 года пошлина обнулена сроком на 21 месяц — до 1 июля 2018 года. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что РФ не планирует возвращать экспортную пошлину, а глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что она будет применяться только при форс-мажорах.