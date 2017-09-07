Повышение акцизов на бензин вызовет рост цен на топливо, считает аналитик

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Повышение акцизов на бензин в РФ вызовет рост цен на топливо, но спрос на него не снизится, считает эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Ранее СМИ сообщили, что Минтранс предлагает повысить акцизы на бензин в 2018 году на 1 рубль, а вырученные средства направить на завершение строительства трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области.

‎"Повышение акцизов, естественным образом вызовет и рост цен на бензин. Это напрямую затронет потребителей, покупательная способность которых на фоне роста курса доллара и снижения цен на нефть снизилась", — сказала Грушевенко.

"Однако поскольку спрос на нефтепродукты имеет низкую эластичность по цене, то вряд ли стоит ожидать значительного снижения спроса на топливо в регионе", — сказала она.