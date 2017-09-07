Где деньги? Семь приложений для ведения личного бюджета

МОСКВА, 7 сентября — РИА Новости, Мария Салтыкова. За последний год россияне стали больше внимания уделять ведению бюджета: почти половина семей сейчас внимательно отслеживает свои доходы и расходы. Удобнее всего делать это с помощью мобильных приложений. Чем они отличаются друг от друга и какое лучше выбрать под вашу конкретную задачу — в материале РИА Новости.

1. CoinKeeper

ОС: Android/IOS

Цена: базовая версия — бесплатно, ежемесячная подписка на премиум-версию — 299 рублей, годовая — 899 рублей. "Вечная" подписка — 1990 рублей единоразово.

Один из плюсов этого приложения — отсутствие необходимости проходить регистрацию: никаких имен, дат рождения или привязок к социальным сетям здесь не требуется. Интерфейс CoinKeeper напоминает соты: в верхней строчке обозначаются регулярные источники дохода — зарплата, доход от вклада в банке, плата за сдаваемую квартиру и так далее. Добавлять средства можно вручную или автоматически, если указать точную дату их зачисления. Для рабочих премий, фриланса, выигрышей в лотерею и прочих нерегулярных поступлений можно создать отдельную статью-кошелек.

Статистику расходов и доходов можно смотреть по месяцам или дням. Премиум-версия также позволяет записывать долги с напоминаниями о дате возврата, вместе управлять семейным бюджетом и получать расширенные отчеты по своим расходам.

© CoinKeeper Скриншот приложения CoinKeeper © CoinKeeper Скриншот приложения CoinKeeper

2. Spendee

ОС: Android/IOS

Цена: базовая версия — бесплатно, версия "плюс" — с совместным использованием кошельков — 129 рублей в месяц, 899 рублей в год. Spendee-премиум, с подключением счетов российских банков — 199 рублей в месяц, 1590 рублей в год.

Легкость в использовании отличает еще одно популярное приложение — Spendee. Распоряжение финансами похоже на ленту в "Фейсбуке", где каждое действие, будь то добавление доходов или ввод расходов, добавляется в список, а затем из него строится график. Заносить в Spendee расходы и анализировать их можно сразу после покупки, пока кассир отсчитывает сдачу.

В платных версиях можно настроить совместное использование кошельков и подключить свои счета в российских банках, базовая версия позволяет вести только один кошелек и бюджет.

© Spendee Скриншот приложения Spendee © Spendee Скриншот приложения Spendee

3. Debit & Credit — учет финансов

ОС: IOS/Mac OS/Apple Watch

Цена: базовая версия — бесплатно, премиум — 299 руб.

Это приложение доступно только для устройств Apple, но его разработчики гордятся эргономичным интерфейсом и поддержкой голосового помощника Siri. Благодаря этому пользователю не нужно тратить много времени на ввод цифр и выстраивание графиков, а следовательно, он более охотно пользуется программой. Чтобы создать расход, достаточно просто сказать: "Siri, оплати мой чек на 100 рублей в Debit&Credit".

Еще одна фишка программы — красочные отчеты, где отображаются ответы на главные вопросы, которые обычно волнуют пользователей: "На что я трачу деньги?", "Где я трачу деньги", "Становлюсь ли я богаче", "Что станет с моими деньгами в будущем" и так далее. В премиум-версии можно добавить в программу второй счет и теги для транзакций: например, "Отпуск-2017" или "Командировка в Петербург".

© Debit & Credit Скриншот приложения Debit & Credit — учет финансов © Debit & Credit Скриншот приложения Debit & Credit — учет финансов

4. Money Lover

ОС: Android/IOS

Цена: Базовая версия — бесплатно, премиум — 399 рублей.

Это приложение требует авторизации, но зато хранит данные в облаке, что позволяет вам вести бюджет с нескольких устройств. После создания электронного кошелька, куда надо занести свои текущие сбережения, можно приступить к статьям расходов. Они разделены на полсотни стандартных категорий: путешествия, развлечения, образование, транспорт, здоровье, инвестиции, семья и так далее. Как и в других приложениях, при необходимости к ним можно добавить свои категории.

Главный минус базовой версии — назойливая реклама внизу страницы, отключить ее можно в MoneyLover Premium. В этом случае пользователь также сможет создавать больше двух кошельков и экспортировать данные в старый добрый Excel.

© Money Lover Скриншот приложения Money Lover © Money Lover Скриншот приложения Money Lover

5. "Дзен-мани"

ОС: Android/IOS

Цена: Стандартная версия бесплатная, премиум — с отчетами, управлением счетами и распознаванием sms — можно подключить бессрочно за 1290 рублей на всех членов семьи. Месячная подписка стоит 149 рублей, при подключении сразу на полгода или год действует скидка.

Главное преимущество этого приложения — оно умеет самостоятельно фиксировать расходы, что избавляет от необходимости вручную вносить каждый платеж и покупку. Для этого к приложению можно подключить импорт операций из Сбербанка, "Альфа-банка", "Тинькофф-банка", "Яндекс.Денег", Webmoney или QIWI. "Дзен-мани" также умеет распознавать банковские sms, поступающие на телефон, и отслеживать данные о платежах по e-mail.

Приложение работает и в режиме офлайн, и обновляет изменения каждый раз при подключении к интернету. Программа синхронизируется с сайтом zenmoney.ru, где спектр услуг гораздо шире: можно разглядывать диаграммы и таблицы, помогающие прикинуть, где вам нужно себя ограничить.

6. "Дребеденьги"

ОС: Android/IOS

Цена: базовая версия — бесплатно, многопользовательская версия — 549 рублей в год.

За шутливым названием кроется вполне серьезный сервис: в основном он предназначен для ведения домашней бухгалтерии и семейного бюджета. В базовой мобильной версии четыре основных категории: траты, доходы, перемещения (между местами хранения денег) и обмен. Кроме собственно кошелька и счета в банке, в качестве места хранения денег программа предлагает учитывать "домашний сейф".

Подключение к приложению всей семьи возможно только в платной версии. Для этого в нем есть специальная функция: многопользовательский режим, когда несколько человек могут следить за общей "казной". Чтобы посмотреть отчет по каждому члену семьи, нужно использовать поле "Пользователи" в параметрах отчета. При необходимости кому-то из пользователей можно настроить права доступа к разным счетам.

7. "Где Деньги"

ОС: Android/IOS

Цена: базовая версия бесплатна, премиум-версия — 75 рублей в месяц или 749 рублей в год. Активировать платную версию раз и навсегда можно за 2290 рублей. Действует триал на семь дней на премиум-аккаунт.

Интерфейс "Где Деньги" предельно прост, при запуске бесплатной версии программа предлагает ряд шутливых подсказок, которые должны помочь пользователю разобраться, куда что вводить. Учет финансов, как и во многих других приложениях, строится на принципе кошельков: кому-то хватит и одного, но иногда полезно добавить еще несколько — для командировки, учета трат в другой валюте или во время поездки за границу.

В платной версии сервис позволяет также быстро и удобно фиксировать расходы и анализировать траты каждого члена семьи. Когда один пользователь отображает в общем кошельке новую покупку, другие получают Push-уведомления. Кроме этого, в премиум-пакет входят распознавание sms, создание шаблонов для нужных операций, возможность добавить фото чеков и квитанций и некоторые другие функции.