Путин: экономические отношения с Монголией не соответствуют потенциалу

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время встречи в рамках III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга во время встречи в рамках III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Экономические отношения России и Монголии не соответствуют своему потенциалу, хотя Москва в целом удовлетворена развитием взаимодействия стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

"У нас уже в России работает около 300, 270 по-моему, компаний из Японии, я уж не говорю о китайских… 600 компаний из Республики Корея. У нас особые отношения с Монголией в сфере экономики, там есть крупные, еще оставшиеся нам с советских времен совместные предприятия, общая железная дорога, так что в целом мы удовлетворены тем, как все развивается, но считаем, что это, конечно, недостаточно и не соответствует нашему потенциалу", — сообщил Путин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.