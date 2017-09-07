Путин в пятницу посетит дальневосточный судостроительный завод "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу планирует посетить дальневосточный судостроительный завод Звезда, об этом российский лидер сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы строим фактически новое предприятие – завод "Звезда" на Дальнем Востоке, куда я завтра намерен, кстати, приехать", — сказал президент.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.