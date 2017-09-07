Сбербанк хочет помочь службе инкассации "с помощью роботов"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Сбербанк не исключает дальнейшей оптимизации службы инкассации с применением современных технологий; видит спрос клиентов на такие услуги, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы создали в Сбербанке центр роботизации. Одно из направлений, которое находится в рамках изучений — применение дронов. Мы сделали опытные полеты, которые были успешными. Мы сейчас находимся в периоде, когда мы строим новый дрон для перевозки материальных ценностей. Планы по продолжению испытаний мы планируем реализовать в ближайшие месяцы", — сказал Кузнецов в четверг в ходе Восточного экономического форума. По его словам, дрон, который сейчас строится, будет перевозить от 30 до 50 килограмм груза.
По его словам, служба инкассации Сбербанка сегодня имеет несколько проектов по оптимизации. "Самый большой — проект, который связан с применением спецконтейнеров, когда деньги погружены в спецконтейнер. Попытка завладеть этими деньгами какими-то несанкционированными действиями приводят к их окрашиванию, это самый эффективный путь защиты", — отметил Кузнецов.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.