Сбербанк хочет помочь службе инкассации "с помощью роботов"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Сбербанк не исключает дальнейшей оптимизации службы инкассации с применением современных технологий; видит спрос клиентов на такие услуги, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Сбербанк в июне в рамках пилотного проекта впервые испытал спецдрон для доставки наличных денег. Кузнецов рассказывал журналистам, что в промышленной эксплуатации для перевозок денежных средств планируется использовать дрон грузоподъемностью до 50 килограммов. Он говорил, что Сбербанк планирует запустить такой дрон уже осенью.

"Мы создали в Сбербанке центр роботизации. Одно из направлений, которое находится в рамках изучений — применение дронов. Мы сделали опытные полеты, которые были успешными. Мы сейчас находимся в периоде, когда мы строим новый дрон для перевозки материальных ценностей. Планы по продолжению испытаний мы планируем реализовать в ближайшие месяцы", — сказал Кузнецов в четверг в ходе Восточного экономического форума. По его словам, дрон, который сейчас строится, будет перевозить от 30 до 50 килограмм груза.

"Конечно, сегодня уже происходит большая оптимизация службы инкассации в рамках этих технологий. Если будут применяться другие технологии, которые будут разрешены Центральным банком и нашими правилами и стандартами, которые нужно разработать, то я не исключаю оптимизации службы инкассации также. Мы видим сегодня — наши клиенты нуждаются в перевозке денег. Несмотря даже на оптимизацию наших внутренних ресурсов, количество наших клиентов имеет тенденцию к увеличению, и эта операция востребована", — заявил зампред банка.

По его словам, служба инкассации Сбербанка сегодня имеет несколько проектов по оптимизации. "Самый большой — проект, который связан с применением спецконтейнеров, когда деньги погружены в спецконтейнер. Попытка завладеть этими деньгами какими-то несанкционированными действиями приводят к их окрашиванию, это самый эффективный путь защиты", — отметил Кузнецов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.