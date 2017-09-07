Глава Южной Кореи надеется на прокладку газопровода из России через КНДР

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Южная Корея надеется на налаживание в перспективе железнодорожного сообщения и строительство газопровода из РФ через КНДР, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Я хотел бы, чтобы железная дорога через Северную Корею была соединена с Транссибом, и поезд, который отправился бы из Пусана, доехал до Европы. И чтобы российский газ через Северную Корею, через газопровод мог выйти из РФ", — сказал он, выступая в ходе пленарной сессии ВЭФ.

По словам президента, "через энергетическое сотрудничество в форме электросети будет расширение и на другие сферы, это будет расширение всеобщего экономического сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии в целом для всеобщего процветания".

"Во время своей деятельности в качестве президента я хотел бы начать эти проекты", — отметил он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.