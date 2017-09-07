Чайка рассказал, какие меры принимает прокуратура для защиты бизнесменов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал, какие меры предпринимают прокуроры в настоящий момент для защиты бизнесменов.
Он напомнил, что с 2015 года Генпрокуратура является оператором единого реестра проверок, который обеспечивает открытый доступ к информации о проведении контрольных мероприятий, что уменьшает риски необоснованных проверок.
Также он рассказал, что два месяца назад прошла совместная с Минвостокразвития коллегия по защите прав инвесторов Дальнего Востока.
"В целом по стране мы располагаем множеством примеров оказания поддержи инвесторам, в том числе иностранным. Благодаря этому во многих субъектах совершенствуется правовая базы, создаются новые рабочие места, в бюджет поступают налоги, развивается легальный бизнес", — заключил Чайка.