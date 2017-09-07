Чайка рассказал, какие меры принимает прокуратура для защиты бизнесменов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал, какие меры предпринимают прокуроры в настоящий момент для защиты бизнесменов.

"По поручению главы государства в настоящее время нами прорабатываются меры по совершенствованию законодательства, в том числе направленного на сокращение числа проверок предпринимателей. Уже сейчас практически половина предложенных контролерами плановых и внеплановых мероприятий прокурорами отклоняется", — сказал Чайка, выступая на сессии на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил, что с 2015 года Генпрокуратура является оператором единого реестра проверок, который обеспечивает открытый доступ к информации о проведении контрольных мероприятий, что уменьшает риски необоснованных проверок.

Чайка также напомнил, что в прошлом году ГП РФ запустила новый канал связи с предпринимателями — электронный адрес для прямой связи с бизнесменами, а также в апреле этого года стартовал Всероссийский день приема предпринимателей.

Также он рассказал, что два месяца назад прошла совместная с Минвостокразвития коллегия по защите прав инвесторов Дальнего Востока.

"В целом по стране мы располагаем множеством примеров оказания поддержи инвесторам, в том числе иностранным. Благодаря этому во многих субъектах совершенствуется правовая базы, создаются новые рабочие места, в бюджет поступают налоги, развивается легальный бизнес", — заключил Чайка.