Путин рассказал, за чем стоит будущее российской экономики

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Будущее российской экономики, как и экономик других стран мира, за развитием цифровой сферы и новых технологий, однако было бы странно не использовать имеющиеся у РФ особые преимущества, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Мы думаем о том, чтобы развивать цифровые технологии, у нас принят соответствующий план, стратегия развития. В этом году правительство приняло этот документ, и мы будем последовательно в этом направлении идти. Будущее любой экономики — и российская экономика не исключение — за новейшими технологиями, цифровыми, за искусственным интеллектом и так далее — все, что относится к так называемому новому технологическому укладу. В этом направлении мы будем двигаться, но было бы странным и нелепым не использовать то, что у нас есть, что сегодня составляет наше конкурентное преимущество", — сказал Путин.

Он пояснил, что такими преимуществами являются обширные природные ресурсы и логистические возможности, так как Россия выступает связующим звеном между Европой и Азией. В качестве примера он привел разговор со своим монгольским коллегой о его готовности и желании перевозить грузы из Монголии в дальневосточные порты.

"Все это, не только это, но и большой набор других вещей, которые мы хотим развивать активно, позволяют мне рассчитывать на то, что мы займем достойное место в будущем глобальной экономики", — заключил Путин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем, помимо Путина, принимают участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другие. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.