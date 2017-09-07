Путин рассказал, за чем стоит будущее российской экономики

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Будущее российской экономики, как и экономик других стран мира, за развитием цифровой сферы и новых технологий, однако было бы странно не использовать имеющиеся у РФ особые преимущества, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Он пояснил, что такими преимуществами являются обширные природные ресурсы и логистические возможности, так как Россия выступает связующим звеном между Европой и Азией. В качестве примера он привел разговор со своим монгольским коллегой о его готовности и желании перевозить грузы из Монголии в дальневосточные порты.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем, помимо Путина, принимают участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другие. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.