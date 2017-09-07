Путин призвал продолжить инвестировать в регионы у Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжать инвестиции в близлежащие с Корейским полуостровом регионы, несмотря на сохраняющееся напряжение вокруг КНДР, он выразил надежду, что здравый смысл противоборствующих сторон возобладает, и дело не дойдет до крупномасштабного конфликта с применением оружия массового уничтожения.

"Вы задали вопрос так: нужно ли беспокоиться по поводу этой ситуации, и можно ли продолжать инвестировать. Я на оба этих вопроса отвечаю — да. Беспокоиться нужно: а как не беспокоиться, если такое напряжение в регионе мы наблюдаем? Но нужно продолжать инвестировать. Потому что если вы еще перестанете в экономическом плане работать в регионе, эта ситуация не улучшится, а только ухудшится", — сказал Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании ВЭФ.

Он также отметил, что согласен с президентом Кореи Мун Чжэ Ином в том, что в регионе не будет крупномасштабного конфликта.

"Я, так же как мой коллега из республики Корея, уверен в том, что крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет. У всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами", — отметил Путин.

Он напомнил, что в 2005 году были достигнуты определенные договоренности, и Северная Корея тогда вязла на себя некоторые обязательства по сворачиванию ракетно-ядерной программы, однако постепенно ситуация деградировала.

"Беспокоиться нужно. Нужно вместе работать над разрешением этой проблемы. И мы можем добиться, хочу это подчеркнуть, можем и должны добиться положительных результатов", — заключил он.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.