Путин призвал продолжить инвестировать в регионы у Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал продолжать инвестиции в близлежащие с Корейским полуостровом регионы, несмотря на сохраняющееся напряжение вокруг КНДР, он выразил надежду, что здравый смысл противоборствующих сторон возобладает, и дело не дойдет до крупномасштабного конфликта с применением оружия массового уничтожения.
Он также отметил, что согласен с президентом Кореи Мун Чжэ Ином в том, что в регионе не будет крупномасштабного конфликта.
"Я, так же как мой коллега из республики Корея, уверен в том, что крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет. У всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами", — отметил Путин.
"Беспокоиться нужно. Нужно вместе работать над разрешением этой проблемы. И мы можем добиться, хочу это подчеркнуть, можем и должны добиться положительных результатов", — заключил он.
Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.
Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.