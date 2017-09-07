Греф считает маловероятным снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре до 8%

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Банк России вряд ли снизит ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров по процентной политике, которое пройдет 15 сентября, сразу на 1 процентный пункт, то есть до 8% с 9% годовых, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Маловероятно", — сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли ЦБ на ближайшем заседании снизить ставку сразу на 100 базисных пунктов.

Банк России на последнем заседании, в июле, сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. Всего в текущем году ЦБ снижал ее трижды. В предыдущий раз — в июне — снижение составило 0,25 процентного пункта.

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