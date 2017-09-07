Россия и Южная Корея создадут СП для инвестиций на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия до конца текущего года создаст совместную инвестиционную компанию с Южной Кореей для инвестиций на Дальнем Востоке, имеется общая заинтересованность в создании такой структуры и с Индией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций уже создало совместные инвестиционные компании с коллегами из Китая и Японии. До конца текущего года планируется создать аналогичную структуру с участием южнокорейских партнеров. Есть общая заинтересованность в такой же тесной инвестиционной работе и с индийскими нашими друзьями", — сказал Путин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.