ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия изучит предложения делегации КНДР по торговому сотрудничеству по ряду направлений и выдвинет встречные, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.