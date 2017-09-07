ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия изучит предложения делегации КНДР по торговому сотрудничеству по ряду направлений и выдвинет встречные, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Вместе с китайскими партнерами мы исходим из того, что именно в рамках, которые определены соответствующими резолюциями СБ ООН, торговое сотрудничество с партнёрами из КНДР может осуществляться. Северокорейская делегация предложила на форуме ряд направлений, мы эти направления будем изучать. Затем встречные предложения будут направлены северокорейским партнерам", — сообщил Галушка на Восточном экономическом форуме.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.