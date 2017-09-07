Титов рассказал, как громкие судебные дела влияют на инвестклимат

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Громкие судебные процессы, которые затрагивают интересы крупных компаний и публичных персон, в меньшей степени влияют на инвестиционный климат в РФ, нежели реальная ситуация с огромным количеством более мелких уголовных дел против предпринимателей, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, какое-то влияние, наверное, оказывает, но на самом деле бизнес у нас уже адаптировался к таким новостям, он больше реагирует на очередную посадку своего товарища, друга или соседа", — сказал Титов, отвечая на вопрос о влиянии на российский инвестклимат таких громких историй, как судебный спор АФК "Система" и "Роснефти" по "Башнефти" или процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

"Здесь у нас огромное количество уголовных дел, и оно растет, и они (предприниматели — ред.) видят не то, что большие олигархи дерутся, это как-то в меньшей степени волнует наш бизнес, а наш бизнес волнует, что наших сажают", — продолжил Титов.

Такого же мнения об инвестиционном климате, по его словам, придерживается и иностранный бизнес. "Они понимают, что большие процессы существуют и в их странах. И у них сажают крупных предпринимателей, и конфликты бывают между крупными компаниями, и огромные штрафы накладывают на крупные компании", — отметил российский бизнесмен.

По его словам, громкие процессы больше интересуют прессу, политиков, а также людей, "не до конца сведущих в экономических делах". "Реальный бизнес реально оценивает ситуацию. Он должен знать все. Это не в газетах читать новости, а понимать, как среда реально живет", — сказал Титов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.