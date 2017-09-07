Путин поручил найти дополнительные средства для развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству отработать необходимые механизмы управления и организации и определиться с дополнительными источниками для комплексного развития Дальнего Востока.

"Я прошу правительство отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования задач в сфере комплексного развития дальневосточных территорий", — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.