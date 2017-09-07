Россия ждет прихода новых инвесторов на Дальний Восток, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на приход новых инвесторов на Дальний Восток, которые вместе со своим капиталом принесут технологии и проекты, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы не будем останавливаться на достигнутом. Работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своими капиталами, технологиями, идеями приходили все новые и новые наши друзья, наши партнеры, инвесторы", — сказал президент.

Он отметил, что компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, получат со стороны РФ всестороннюю поддержку, при этом на нее могут рассчитывать как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса.

"Для реализации амбициозных проектов Дальний Восток действительно представляет из себя уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ. Это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры", — подчеркнул Путин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.