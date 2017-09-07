В ЦБ рассказали о стратегии по отношению к банку "Открытие" после санации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. ЦБ РФ планирует сохранить "Открытие" как самостоятельную бизнес-единицу; менеджмент банка будет принимать решения самостоятельно, заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
"Так же, как мы сегодня чрезвычайно ограниченно влияем на деятельность Сбербанка по акционерному каналу, ровно такой же подход будет и к "Открытию". То есть это будет самостоятельная бизнес-единица", — добавил первый зампред ЦБ.
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.