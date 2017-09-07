В ЦБ рассказали о стратегии по отношению к банку "Открытие" после санации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. ЦБ РФ планирует сохранить "Открытие" как самостоятельную бизнес-единицу; менеджмент банка будет принимать решения самостоятельно, заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Мы планируем сохранить "Открытие" как бизнес. Менеджмент "Открытия" будет принимать бизнес-решения самостоятельно, это не будет решение ЦБ", — сказал Швецов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Так же, как мы сегодня чрезвычайно ограниченно влияем на деятельность Сбербанка по акционерному каналу, ровно такой же подход будет и к "Открытию". То есть это будет самостоятельная бизнес-единица", — добавил первый зампред ЦБ.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".

Пообещал ЦБ поддерживать и работоспособность финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в группу банка — это страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст" и "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики" и "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и Рокетбанк.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.