"Роснефть" позже озвучит свою позицию по соглашению с АФК "Система"

Директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин перед началом подписания документов по итогам встречи Владимира Путина с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин перед началом подписания документов по итогам встречи Владимира Путина с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Роснефть" позже озвучит свою позицию по мировому соглашению в судебном споре с АФК "Система" по "Башнефти", заявил журналистам глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.

Во вторник президент РФ Владимир Путин прокомментировал судебное разбирательство между АФК "Система" и "Роснефтью", отметив, что рассчитывает на мировое соглашение участников спора. По мнению президента, это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом.

"На ваш вопрос мы ответим попозже, мы своевременно вам расскажем. Я расскажу о позиции, которую я буду реализовывать", — сказал Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и "Системы-Инвест" убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. "Система" заявляла о намерении обжаловать это решение. Роснефть" говорила, что пока его анализирует.

Президент АФК "Система" Михаил Шамолин вскоре после заявления Путина заявил РИА Новости, что корпорация согласна с главой государства, что это судебное разбирательство должно быть завершено мировым соглашением, и воспринимает его слова как руководство к действию. В четверг Шамолин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) подтвердил журналистам возможность мирового соглашения в судебном споре с "Роснефтью" по "Башнефти", но отказался комментировать его условия.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.