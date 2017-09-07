"Роснефть" позже озвучит свою позицию по соглашению с АФК "Система"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Роснефть" позже озвучит свою позицию по мировому соглашению в судебном споре с АФК "Система" по "Башнефти", заявил журналистам глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.
"На ваш вопрос мы ответим попозже, мы своевременно вам расскажем. Я расскажу о позиции, которую я буду реализовывать", — сказал Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.
Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и "Системы-Инвест" убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы. "Система" заявляла о намерении обжаловать это решение. Роснефть" говорила, что пока его анализирует.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.