Россия полностью открыта для западных и восточных партнеров, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия открыта как для восточных, так и для западных партнеров во всех сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы настроены на углубление инвестиционных, торговых, финансовых связей со всеми партнерами, как с восточного, так и с западного берегов Тихого океана. Тем более что пространство для вложения капиталов на российском Дальнем Востоке действительно безгранично", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.