Российские власти будут снимать препятствия бизнесу, заявил Путин

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Власти РФ будут идти по пути открытости, сотрудничества и доверия, снимая препятствия бизнесу, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Дальний Восток является значимым центром интеграционных процессов. Мы хорошо понимаем, что бизнес заинтересован в снятии торговых, протекционистских барьеров, в обеспечении открытого доступа на рынки. Отмечу, что это было одной из ключевых тем только что завершившегося саммита БРИКС в КНР. Россия намерена и дальше действовать в логике открытости, сотрудничества, доверия, снимать препятствия на пути к деловым контактам, развитию туризма, образовательных и молодежных обменов", — сказал Путин.