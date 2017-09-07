Дальний Восток должен стать важным логистическим узлом, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Власти РФ хотят превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира, сообщил президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дешево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем строительство железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов все это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира", — сообщил президент.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.