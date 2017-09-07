ВЭФ помог открыть Дальний Восток для всего мира, заявил Путин

7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума во Владивостоке

7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Интерес к Восточному экономическому форуму растет из года в год, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума; ВЭФ помог открыть Дальний Восток для всего мира, подчеркнул президент.

"В этом году у нас собрались гости из более чем 60 стран, признателен вам всем за интерес к российскому Дальнему Востоку, его настоящему и его будущему", — обратился президент к гостям форума.

"Мы вот сейчас ждали начала мероприятия и все вместе отметили, что из года в год действительно растет интерес к этому форуму. Мне это очень приятно, считаю, что для нас это очень важно. Динамичный рост, обновление этого региона — в числе наших безусловных приоритетов. Важнейшая часть по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала", — заявил Путин.

"За последние годы мы сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы. Мощным стимулом для макрорегиона стала подготовка к проведению саммита АТЕС в 2012. Этот форум (ВЭФ) помог вновь открыть российский Дальний Восток для всего мира, для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал глава государства. Он также добавил, что Восточный экономический форум обогащает дух доброжелательности и открытости.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.