Неполная занятость достигла минимума по сравнению с 2015-2016 годами

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Роструд фиксирует в 2017 году серьезное снижение числа работающих в режимах неполной занятости, более чем на 50% по сравнению с пиковыми значениями 2015 и 2016 годов, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Максимальные значения численности работников, работающих в режимах неполной занятости, фиксировались в мае 2015 года — 331,5 тысячи работников, в апреле 2016 года — 338,1 тысячи работников", — рассказал Вуколов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в 2017 году численность работающих в режимах неполной занятости существенно уменьшилась. "К 1 сентября 2017 года численность работников, работающих в режимах неполной занятости, снизилась до 140,6 тысячи человек", — заявил он, добавив, что кризисные явления в этой сфере позади.

Он также отметил, что люди, которым нужен сокращенный рабочий день, должны иметь возможность так работать.

К неполной занятости относятся режим простоя по инициативе администрации, режим неполного рабочего времени и отпуска по соглашению сторон.