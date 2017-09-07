Правительство проработает многолетние тарифы для Дальнего Востока

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правительство РФ по поручению госсовета проработает многолетние, на 5-10 лет, тарифы инфраструктурных компаний для регионов Дальнего Востока, в том числе на электроэнергию и железнодорожные перевозки, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вчера было заседание президиума Госсовета под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина, где участвовали губернаторы, представители бизнеса, работающие на Дальнем Востоке. Они действительно поднимали все вопрос, что нужен долгосрочный тариф. Мы категорически поддерживаем это, и дано соответствующее поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы тариф устанавливался не на один год, а на среднесрочную перспективу — от пяти до десяти лет. Надеюсь, что наши коллеги, отвечающие за нормативное регулирование в этой области, соответствующие примут решения", — ответил Новак главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на вопрос о долгосрочных тарифах на электроэнергию.

Позднее глава Минэнерго уточнил журналистам, что поручение Госсовета по проработке многолетних тарифов касалось только Дальнего Востока, но всех тарифов инфраструктурных компаний.

"Вообще, конечно, мы бы хотели для всей России, но поставили этот вопрос для Дальнего Востока вчера в рамках Госсовета. Речь шла о тарифах железнодорожных, о тарифах на электроэнергию, передачу электроэнергии, то есть о тарифах инфраструктурных компаний, которые регулируются государством", — пояснил Новак.