ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Санация банка "Открытие" не окажет давления на инфляцию в РФ, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ВЭФ.

"Нет, потому что это событие не оказывает значимого влияния на совокупный спрос в экономике. Совокупный спрос не меняется, и инфляционное давление здесь не появляется ниоткуда", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Орешкина, все деньги, которые будут выделяться через этот механизм, будут абсорбированы.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия". Потребность банка в капитале ЦБ предварительно оценивал в 250-400 миллиардов рублей.