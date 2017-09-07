Орешкин рассказал об обсуждениях в правительстве изменения налогов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Дискуссия о целесообразности изменения налоговой системы РФ продолжится еще несколько кварталов; возможно, изменения налогов в итоге не будет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Дискуссия еще будет продолжаться. Надо еще подождать точно несколько кварталов, и один из вероятных исходов этой дискуссии — это стабильность налоговой системы. Я имею в виду ее неизменность", — сказал Орешкин журналистам в кулуарах ВЭФ-2017.

Он отказался сообщить, какой вариант поддерживает Минэкономразвития.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.