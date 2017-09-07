В Минэкономразвития рассказали об ожидаемой инфляции в России в сентябре

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Волна дефляции в РФ в сентябре закончится, инфляция составит 0-0,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Инфляция — 3,2% уже вчера. В сентябре инфляция может быть ниже, чем она была в прошлом сентябре, но при этом дефляционная волна, которая началась активно в конце июля, подходит к концу. Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично, поэтому по мере окончания удешевления овощной группы инфляция должна вернуться в положительную зону", — сказал министр журналистам в кулуарах ВЭФ-2017.

"В прошлом сентябре инфляция была 0,2%, в этом, я думаю, в диапазоне порядка 0-0,2%. Соответственно, 3,1-3,3 (в годовом выражении — ред.)",

В августе 2017 года дефляция в России составила рекордные 0,5%.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.