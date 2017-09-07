ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Роснефть" и Statoil подписали акционерное соглашение по компании "Севкомнефтегаз", которая разрабатывает Северо-Комсомольского месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ООО "РН-Разведка и добыча" и Statoil Russia AS подписали акционерное и операционное соглашение в отношении предприятия ООО "Севкомнефтегаз", на базе которого будет осуществляться совместная разработка Северо-Комсомольского месторождения", — говорится в сообщении "Роснефти".

"В соответствии с подписанным документом планируется, что Statoil приобретет 33,33% в "Севкомнефтегазе". Кроме того, соглашение утверждает порядок управления активом в стадии разработки", — сообщила крупнейшая российская нефтяная компания.

Ранее "Роснефть" и Statoil испытали две скважины по добыче высоковязкой нефти пласта ПК1 Северо-Комсомольского месторождения. "В результате работ, проведенных в 2015-2016 годах, запасы нефти и конденсата по категории 2P месторождения увеличились с 52 до 111 миллионов тонн", — отмечается в сообщении.

Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Пуровского и Надымского районов ЯНАО. Основной объект разработки — пласт ПК1 с геологическими запасами более 700 миллионов тонн нефти и 120 миллиардов кубометров газа по категориям АВС1+С2 — характеризуется сложным геологическим строением, ассоциированным с нефтяной оторочкой высоковязкой нефти и наличием обширной газовой шапки.

Соглашение о сотрудничестве в рамках Северо-Комсомольского месторождения между "Роснефтью" и Statoil в отношении трудноизвлекаемых запасов углеводородов подписано 23 мая 2013 года. Оператором по добыче является дочернее общество "Роснефти" — ООО "РН-Пурнефтегаз".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.