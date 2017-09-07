ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Роснефть" и Statoil подписали акционерное соглашение по компании "Севкомнефтегаз", которая разрабатывает Северо-Комсомольского месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В соответствии с подписанным документом планируется, что Statoil приобретет 33,33% в "Севкомнефтегазе". Кроме того, соглашение утверждает порядок управления активом в стадии разработки", — сообщила крупнейшая российская нефтяная компания.
Ранее "Роснефть" и Statoil испытали две скважины по добыче высоковязкой нефти пласта ПК1 Северо-Комсомольского месторождения. "В результате работ, проведенных в 2015-2016 годах, запасы нефти и конденсата по категории 2P месторождения увеличились с 52 до 111 миллионов тонн", — отмечается в сообщении.
Соглашение о сотрудничестве в рамках Северо-Комсомольского месторождения между "Роснефтью" и Statoil в отношении трудноизвлекаемых запасов углеводородов подписано 23 мая 2013 года. Оператором по добыче является дочернее общество "Роснефти" — ООО "РН-Пурнефтегаз".
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.