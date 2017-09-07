Глава "Газпрома" рассказал о планах по увеличению экспорта газа

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Газпром" с запуском экспортных газопроводов на востоке РФ увеличит экспорт газа более чем до 200 миллиардов кубометров в год, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"С вводом экспортных магистралей здесь, на востоке страны, конечно же, наши экспортные возможности существенно увеличатся, и "Газпром" в самом ближайшем будущем будет поставлять суммарно газа на экспорт более 200 миллиардов кубометров. Это, без сомнения, существенные поступления в бюджет РФ", — сказал Миллер на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Начало поставок планируется 20 декабря 2019 года.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.