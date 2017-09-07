Соколов рассказал перспективах возобновления полетов в Египет

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Российским авиакомпаниям после подписания указа о возобновлении авиасообщения с Египтом потребуется в пределах месяца для начала полетов, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью РИА Новости.

Ранее Соколов сообщал журналистам, что видит предпосылки для возобновления авиасообщения между странами в этом году.

"Достаточно оперативно наши авиакомпании справятся с этой задачей. Тем более, они уже морально готовятся к этому процессу. Я не думаю, что он будет слишком длительный: в пределах одного месяца эта задача точно будет решена", — сказал Соколов в интервью в рамках ВЭФ.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.