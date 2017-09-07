Минтранс направил ЕАЭС проект межправсоглашения о создании новой структуры

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ направил проект межправсоглашения о создании новой структуры ЕАЭС по расследованию авиапроисшествий коллегам в странах союза, ведомство может заработать в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов.

В данный момент расследованием авиапроисшествий на территории 11 стран бывшего СССР занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Однако Соколов в середине августа текущего года сообщал журналистам, что Минтранс РФ в следующем месяце подготовит проект межправсоглашения по созданию новой структуры ЕАЭС по расследованию авиапроисшествий.

"Мы такое соглашение подготовили и направили уже своим коллегам в соответствующие министерства транспорта или ведомства, занимающиеся транспортной политикой. Поэтому в принципе готовы к формированию и началу работы этого органа уже начиная с 2018 года", — сообщил Соколов в четверг в кулуарах ВЭФ.