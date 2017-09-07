ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минтранс России не видит проблем с экспортом российской авиатехники из-за отсутствия соглашения между Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и Росавиацией, сообщил в интервью РИА Новости министра транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Газета " Коммерсант " в четверг написала, что поставки российской авиатехники за рубеж могут остановиться. По данным издания, чтобы Росавиация подписала необходимые для экспорта отечественной техники соглашения о летной годности самолетов с зарубежными авиавластями, ей требуется соглашение с расследующим авиапроисшествия Международным авиационным комитетом. Но между ними острый конфликт.

"Мы не видим каких-либо проблем, связанных с экспортом российской техники, куда бы то ни было за рубеж. Скорее, этого страхи, которые зачем-то выносятся на полосы средств массовой информации. В данном случае, как в русской сказке, не надо кричать "волк-волк", а спокойно, профессионально разобраться в этом вопросе", — сообщил Соколов.