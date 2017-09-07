ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Сбербанк не планирует покупать долю в банке "Открытие" после его санации, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью агентству Рейтер допустил, что через два-три года Банк России может найти инвесторов на покупку "ФК Открытие". Он также не исключил, что регулятор может рассмотреть возможность размещения части акций банка на бирже после его докапитализации и оздоровления.
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия". Потребность банка в капитале ЦБ предварительно оценивал в 250-400 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.