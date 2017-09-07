Сбербанк не планирует покупать долю в банке "Открытие" после его санации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Сбербанк не планирует покупать долю в банке "Открытие" после его санации, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.

"Не собираемся", — сказал он, отвечая на вопрос о возможной покупке доли в "Открытии". "Нет, мы никого не приобретаем", — добавил Греф.

Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью агентству Рейтер допустил, что через два-три года Банк России может найти инвесторов на покупку "ФК Открытие". Он также не исключил, что регулятор может рассмотреть возможность размещения части акций банка на бирже после его докапитализации и оздоровления.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия". Потребность банка в капитале ЦБ предварительно оценивал в 250-400 миллиардов рублей.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.