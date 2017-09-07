Россия планирует увеличить экспорт зерна до 60-70 млн тонн в ближайшие годы

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна, в ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 миллионов тонн, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Понятно, что объемы экспорта будут увеличиваться, будут достаточно серьезные цифры — и 60, и 70 миллионов тонн зерна", — сказал Ткачев, выступая на ВЭФ.

Он отметил, что пока этому мешает "ограниченная инфраструктура".

В 2017-2018 сельскохозяйственном году Россия планирует экспортировать 40 миллионов тонн зерна.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.