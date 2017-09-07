РФПИ и JBIC запустили Российско-японский инвестиционный фонд

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) объявили о начале работы Российско-японского инвестиционного фонда, созданного для совместного поиска привлекательных проектов в области двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, говорится в сообщении РФПИ.

"Стороны подготовили всю необходимую документацию, завершили формирование инвестиционной команды фонда и уже приступили к детальному анализу приоритетных проектов", — говорится в пресс-релизе.

Меморандум о создании Российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года в ходе официального визита президента РФ в Японию и предполагает выделение до 500 миллионов долларов с каждой стороны.

В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетику, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы российского Дальнего Востока, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что первой инвестицией совместного инвестфонда РФПИ и японского JBIC станет покупка доли в компании "Р-Фарм", основным владельцем которой является глава "Деловой России" Алексей Репик.

"Р-Фарм" — российская фармацевтическая компания, имеющая более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии. В апреле японская Mitsui сообщила о намерении приобрести 10% акций "Р-Фарм". Сделка уже одобрена ФАС России.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.