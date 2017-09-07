Новак: "Транснефти" и Сбербанку нужно искать компромисс в судебном споре

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что "Транснефти" и Сбербанку надо искать компромисс и мирно урегулировать судебный спор на 66,5 миллиарда рублей.

"Я думаю, конечно, надо находить компромисс, урегулировать", — сказал Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о позиции по поводу мирового соглашения "Транснефти" и Сбербанка.

Арбитраж Москвы в июне по иску "Транснефти" признал недействительной убыточную для нее сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком в 2014 году. Компания тогда пыталась застраховаться от обесценения доллара, однако случилась девальвация рубля. В результате "Транснефть" выплатила банку в рамках сделки 67 миллиардов рублей, а получила только 0,5 миллиарда.

Суд первой инстанции обязал Сбербанк вследствие взаимозачета вернуть "Транснефти" около 66,5 миллиарда рублей, но Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа поддержал Сбербанк в споре с "Транснефтью", отменив решение арбитража Москвы.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.